المكسيك: 53% زيادة في حالات الإصابة بالدودة اللولبية

ارتفعت حالات الإصابة بالدودة اللولبية الآكلة للحوم في المكسيك بشكل مقلق، حيث سجلت 5086 حالة في الحيوانات حتى 17 أغسطس 2025، بزيادة 53% عن يوليو، وفق بيانات حكومية.

وتشير الأرقام، بحسب وكالة «رويترز» إلى 649 حالة نشطة، معظمها في الماشية، مع إصابات محدودة في الكلاب والخيول والأغنام.

وأثار هذا الارتفاع قلق الخبراء، حيث قال نيل ويلكنز، رئيس مؤسسة إيست، إن الزيادة الكبيرة في الحالات خلال شهر واحد في ظل الطقس الحار تكشف صعوبات في احتواء التفشي.

وتُعد الدودة اللولبية طفيليًا مدمرًا يهاجم الحيوانات ذوات الدم الحار، مما يهدد قطعان الماشية والحياة البرية.

ومنذ تفشي المرض في 2023، اقتربت الدودة من حدود الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف مزارعي تكساس من خسائر اقتصادية قد تصل إلى 1.8 مليار دولار.

وتتكاثر الدودة عبر وضع إناث الذبابة مئات البيض في الجروح، حيث تتغذى اليرقات على اللحم الحي، مما يؤدي إلى مضاعفات قاتلة إذا لم تُعالج.

في تطور مقلق، سجلت الولايات المتحدة أول حالة بشرية مرتبطة بالسفر في 4 أغسطس 2025، لمريض عاد من السلفادور، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض.

وتستعد وزارة الزراعة الأمريكية لإرسال فريق إلى المكسيك خلال أسبوعين للتأكد من التزامها بتدابير منع انتشار الدودة شمالًا، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة.