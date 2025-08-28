يركز البروتوكول على أن الضيافة جزء من الهوية الوطنية، وأن تقديم القهوة السعودية والمشروبات المناسبة هو من التشريفات الأساسية في المناسبات الرسمية؛ منها:تقديم القهوة السعودية أولاًتقديم الشاي في اللقاءات الطويلةوضع قوارير المياه الزجاجية بجوار الضيفإضافة العصائر الطازجة قبل نهاية الاجتماعالحفاظ على نظافة وكامل تجهيزات الضيافة