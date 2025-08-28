يركز البروتوكول على أن الضيافة جزء من الهوية الوطنية، وأن تقديم القهوة السعودية والمشروبات المناسبة هو من التشريفات الأساسية في المناسبات الرسمية؛ منها:
تقديم القهوة السعودية أولاً
تقديم الشاي في اللقاءات الطويلة
وضع قوارير المياه الزجاجية بجوار الضيف
إضافة العصائر الطازجة قبل نهاية الاجتماع
الحفاظ على نظافة وكامل تجهيزات الضيافة
