يركز البروتوكول على أن الضيافة جزء من الهوية الوطنية، وأن تقديم القهوة السعودية والمشروبات المناسبة هو من التشريفات الأساسية في المناسبات الرسمية؛ منها:

تقديم القهوة السعودية أولاً

تقديم الشاي في اللقاءات الطويلة

وضع قوارير المياه الزجاجية بجوار الضيف

إضافة العصائر الطازجة قبل نهاية الاجتماع

الحفاظ على نظافة وكامل تجهيزات الضيافة
