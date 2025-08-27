مصر: طفل يواجه لصاً ويُقتل دفاعاً عن محل والده

استيقظت مدينة بورسعيد المصرية على جريمة مروعة راح ضحيتها طفل لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره، بعد أن واجه ببسالة لصًا حاول سرقة محل والده في منطقة البازار بحي الشرق.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم كان على صلة سابقة بالمجني عليه ووالده، إذ اعتاد التردد على المنطقة نتيجة عمله السابق في أحد المحلات المجاورة. وبحسب شهود عيان، جلس الجاني مع الطفل لبضع دقائق محاولًا إيهامه بالطمأنينة قبل أن ينقلب الموقف سريعًا، ويستعمل سلاحًا أبيض لطعنه في الرقبة والظهر، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وسرعان ما تجمّع الأهالي وتمكّنوا من السيطرة على الجاني قبل وصول قوات الأمن، التي شكلت فريقًا جنائيًا لضبط المتهم والأداة المستخدمة، وتحويله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتُبرز الجريمة مأساوية وفاة الطفل دفاعًا عن مصدر رزق أسرته، في مشهد يذكّر بشجاعة الأطفال رغم صغر سنهم.