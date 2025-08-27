مصر تفكك عصابات تستغل الأطفال في التسول واستهداف السياح

شنت أجهزة الأمن المصرية خلال الأيام الأخيرة حملات مكثفة لضرب البؤر الإجرامية المتخصصة في استغلال الأطفال بأعمال التسول والسرقة والبيع بالإكراه، محققة نجاحات لافتة في تفكيك عصابات خطيرة.

وكان أبرزها ضبط ما عُرف بـ «عصابة الفجوة السوداء» التي اتخذت من فتحة أسفل أحد الجسور بالجيزة وكرًا لاستغلال الأطفال والنساء في أنشطة غير قانونية. وخلال أسبوع واحد فقط، تمكنت وزارة الداخلية المصرية من الإطاحة بنحو 8 تشكيلات إجرامية مشابهة في القاهرة والجيزة، كان بحوزتها عشرات الأطفال المستغلين.

وكشفت التحقيقات أن بعض هذه العصابات كانت تستهدف السياح العرب والأجانب، مستغلة الأطفال في إثارة تعاطفهم للحصول على أموال بالعملة الصعبة. كما ضُبطت عصابات أخرى مثل «الكتعة» التي استخدمت 17 طفلاً في التسول وبيع السلع بالإلحاح.

وأكد الخبير الأمني العميد سامح عز العرب أن هذه العصابات تخطف الأطفال أو تستقطب الهاربين، وتوفر لهم مأوى مقابل إجبارهم على العمل. بينما أشار الخبير السياحي عصام علي إلى أن بعض الأسر باتت تمارس التسول بشكل منظم، محققين دخلاً يصل إلى 150 ألف جنيه شهريًا، ما يشكل تهديدًا لصورة مصر أمام السياح.