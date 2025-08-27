بروكلين بيكهام يواصل هجومه على والديه: «السبب الوحيد لعودتي إلى لندن ليس عائلتي»

في أحدث فصول التوتر بين بروكلين بيكهام وعائلته الشهيرة، أثار نجل ديفيد وفيكتوريا بيكهام الجدل مجددًا بعد أن وجه تلميحًا جديدًا ضد والديه، خلال فيديو شاركه مع الشيف العالمي ميشيل رو. ظهر بروكلين (26 عامًا) وهو يستعرض مهاراته في الطهي أثناء تحضير طبق غامون باستخدام صلصته الحارة من علامته التجارية Cloud23، لكن اللافت كان تصريحه المثير حين أكد أن هذا الطبق هو «السبب الوحيد الذي قد يدفعه للعودة إلى لندن».

وسائل الإعلام الإنجليزية اعتبرت التصريح إشارة مباشرة إلى توتر علاقته بأسرته، خصوصًا أن بروكلين لم يُرَ مع عائلته في المملكة المتحدة منذ عيد الميلاد الماضي، وسبق أن زار لندن سرًا مع زوجته نيكولا بيلتز لتصوير إعلان دون لقاء والديه أو أشقائه.

ويأتي الظهور الجديد وسط انتقادات متكررة تطاله من كبار الطهاة بسبب وصفاته، أبرزها تعليقه المثير للجدل حول طهي المعكرونة بمياه البحر، والذي وصفه طهاة ملكيون سابقون بـ«الخطير وغير المنطقي».

وبينما يواصل بروكلين الترويج لمشاريعه الخاصة والظهور إلى جانب زوجته بعيدًا عن والديه، تبدو مؤشرات القطيعة مع عائلة بيكهام في ازدياد، وسط مخاوف من أن الجفاء الذي بدأ منذ عام 2021 بات «نهائيًا» بحسب مصادر مقربة من العائلة.