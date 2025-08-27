كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس نتائج مفاجئة حول العلاقة بين الوزن ومعدلات البقاء على قيد الحياة لدى كبار السن بعد العمليات الجراحية، إذ أظهر البحث أن الأشخاص الأكبر سناً الذين يعانون من زيادة الوزن سجلوا أفضل نتائج، فقد توفي شخص واحد فقط من بين كل 128 مريضاً خلال 30 يوماً بعد الجراحة، مقارنة بـ25 وفاة من بين كل 133 شخصاً بوزن طبيعي.

وأشارت الدراسة إلى أن كبار السن ناقصي الوزن كانوا الأكثر عرضة للموت، إذ توفي 3 من كل 4 أشخاص خلال الشهر الأول بعد العملية. أما مرضى السمنة المفرطة، فلم يسجلوا معدل وفيات أعلى، لكنهم عانوا من مضاعفات أكثر شيوعاً، إذ أصابت المضاعفات نحو 8 من كل 10 أشخاص.

ووفق الباحثين، فإن هذه النتائج تتحدى الاعتقاد السائد بأن الوزن الطبيعي هو دائماً الأكثر أماناً قبل الجراحة، مؤكدةً أن القليل من الوزن الزائد قد يكون وقائياً لكبار السن في بعض الحالات.