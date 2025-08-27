الكويت: شاب يدهس آخر عمداً أكثر من مرة

فتحت السلطات الكويتية تحقيقاً عاجلاً بعد حادثة مأساوية شهدتها منطقة الفردوس، إذ أقدم شاب خليجي في العشرينيات على دهس شاب كويتي يبلغ 26 عاماً مرات عدة عمداً، ما أدى إلى وفاته فوراً، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية. وأوضح مصدر أمني أن الحادثة وقعت نتيجة خلافات شخصية بين الطرفين، وأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عاجلاً عن وجود جثة في أحد الشوارع، ليهرع رجال الأمن إلى الموقع ويتأكدوا من الواقعة.

وأشار التقرير إلى أن الجاني لم يحاول الهرب، بل بادر بتسليم نفسه للشرطة واعترف بجريمته ودوافعها، فيما أمرت النيابة العامة برفع جثة الضحية إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة. وتم حجز المتهم على ذمة التحقيق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وسط استنكار واسع من المجتمع الكويتي لهذه الجريمة البشعة.