أفغانستان: مصرع وإصابة 52 شخصاً في حادثة سير

شهدت ولاية كابول أفغانستان، صباح اليوم (الأربعاء)، حادثة سير مأساوية راح ضحيتها 25 شخصًا وأصيب 27 آخرون، بعد انقلاب حافلة على الطريق السريع المؤدي إلى قندهار، وفق ما أفادت به السلطات المحلية. وأرجع المتحدث باسم وزارة الداخلية عبدالمتين قاني سبب الحادثة إلى «إهمال السائق»، فيما نُقل المصابون إلى مستشفيات مختلفة لتلقي العلاج.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوع فقط من تصادم مروع بين حافلة وشاحنة ودراجة نارية أسفر عن مقتل 76 شخصًا بينهم 19 طفلًا، ما يجعلها واحدة من أكثر الحوادث دموية في البلاد خلال السنوات الأخيرة. وتعاني أفغانستان من حوادث سير متكررة بسبب سوء حالة الطرق، ونقص الالتزام بقواعد السلامة، والإهمال، إضافة إلى ضعف تطبيق القوانين المرورية.

وفي ديسمبر الماضي، شهدت أفغانستان حادثتين منفصلتين بين حافلات وشاحنات، أسفرتا عن مقتل 52 شخصًا، ما يعكس هشاشة البنية التحتية المرورية في البلاد وخطورة السفر على الطرقات.