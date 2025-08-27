هل تدمّر الفيديوهات القصيرة دماغك؟

حذّرت دراسة حديثة من أن متابعة الفيديوهات القصيرة على منصات التواصل الاجتماعي مثل «Reels» و«Shorts» قد تؤثر سلباً على الدماغ بشكل خفي، دون أن يدرك المستخدم ذلك. وأظهرت الأبحاث أن هذه المقاطع السريعة تولّد إفرازاً متكرراً للدوبامين، ما يعيد برمجة نظام المكافأة في الدماغ ويخلق اعتماداً على هذا النوع من التحفيز اللحظي.

وأكدت الدراسة أن هذا التأثير قد يؤدي إلى صعوبة التركيز لفترات طويلة وضعف التحصيل المعرفي وتراجع القدرة على إتمام المهمات المعقدة التي تتطلب تفكيراً متعمقاً، كما قد تتأثر مهارات التخطيط واتخاذ القرارات النقدية، إذ يعتاد الدماغ على المكافآت السريعة ويصبح أقل قدرة على الصبر والتحمل الذهني.

وللحفاظ على صحة الدماغ والقدرة على الأداء العقلي السليم، ينصح الباحثون بوضع حدود زمنية صارمة لمشاهدة هذه الفيديوهات، وأخذ فترات راحة منتظمة، وممارسة أنشطة تتطلب تركيزاً مستمراً مثل القراءة أو حل المشكلات المعقدة، لتعزيز القدرة على التفكير العميق والتوازن الذهني.