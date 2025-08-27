أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي موجة استنكار واسعة في مصر، بعدما ظهر طبيب شاب وهو يرقص ممسكًا بمولود حديث الولادة من رقبته داخل غرفة ولادة، في تصرف اعتبره كثيرون مسيئًا وغير لائق بمهنة الطب.

الفيديو أظهر الطبيب يؤدي رقصة «PUBG» على سرير ولادة، مع المولود بين قدميه، والأم تظهر في الخلف، ما دفع المعلقين لوصف الموقف بـ«الإساءة لخصوصية الأم والمولود»، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وضبط سلوك الكوادر الطبية.

وردًا على الواقعة، أعلنت نقابة الأطباء المصرية استدعاء الطبيب المتخصص في أمراض النساء والتوليد للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة، مؤكدين رفضهم القاطع لهذا السلوك واتخاذ إجراءات رادعة لضمان الالتزام بأخلاقيات المهنة وحماية كرامة المرضى.