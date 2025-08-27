سرير ينهار وسيارات خاصة.. قصة السجين الذي يستنزف أموال النمسا

تواجه النمسا موجة انتقادات حادة بسبب نفقات استثنائية مرتبطة بسجين يبلغ وزنه نحو 300 كيلوغرام، ما جعل تكلفة احتجازه تصل إلى 1,800 يورو يوميًا، أي 10 أضعاف تكلفة السجين العادي المقدرة بنحو 180 يورو فقط.

ألقي القبض على السجين البالغ من العمر 29 عامًا بعد العثور على كميات كبيرة من المخدرات في منزله بفيينا، تشمل 45 كيلوغرامًا من الماريغوانا وكيلوغرامين من الكوكايين وآلاف الأقراص المخدرة. لكن وزنه الهائل تسبب في مشكلات لوجستية داخل السجن، إذ انهار سريره الأول، ما استدعى توفير تجهيزات خاصة ورعاية طبية على مدار الساعة.

وتشير التقارير إلى أن نقله يتطلب سيارات مجهزة قد تصل تكلفة الرحلة الواحدة إلى 5,000 يورو، فيما تتم جلسات الاستجواب عبر الفيديو لتقليل النفقات. ومع ذلك، يبقى العبء المالي مثار جدل عام، خصوصًا مع وجود مواطنين يواجهون صعوبات في الحصول على مواعيد طبية.

وأثارت القضية نقاشًا أوسع حول أولويات الإنفاق العام وحقوق السجناء، بين من يعتبر الأمر تبديدًا غير مقبول لأموال دافعي الضرائب، ومن يرى أنه التزام إنساني لا يمكن للدولة التنازل عنه.