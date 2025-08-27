الوجه المشرق من القهوة.. وقاية من الأمراض

أكدت دراسة طبية حديثة، أن تناول ما بين ثلاثة إلى خمسة أكواب من القهوة يومياً، دون إضافة السكر أو الكريمة، يسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان، إلى جانب تحسين الذاكرة والانتباه.وأشارت النتائج، التي استندت إلى بيانات أكثر من 300 ألف شخص، إلى أن القهوة السوداء تحتوي على مضادات أكسدة طبيعية تساعد في تقليل الالتهابات وتعزيز صحة الأوعية الدموية. وأضاف الباحثون، أن الكافيين يسهم في رفع كفاءة الأداء العقلي والبدني، فيما ربطت التحاليل بين شرب القهوة باعتدال وانخفاض معدلات الوفاة المبكرة. ومع ذلك، حذرت الدراسة من أن تجاوز الكميات الموصى بها قد يؤدي إلى مشكلات في النوم وارتفاع ضغط الدم. وأكد الخبراء، أن إدخال القهوة ضمن نمط غذائي صحي متوازن يمكن أن يشكل عامل حماية فعالاً ضد أمراض العصر المزمنة. كما أوصت الدراسة بالاعتدال كأساس للاستفادة من فوائد القهوة دون التعرض لمخاطر الإفراط.