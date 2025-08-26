وفاة مصارع ثيران ومتفرج في حلبة لشبونة

تحوّلت أجواء مصارعة الثيران في العاصمة البرتغالية لشبونة إلى مشهد مأساوي، بعدما لقي مصارع ثيران شاب مصرعه متأثراً بجروح خطيرة، فيما فارق أحد المتفرجين الحياة خلال اللحظات نفسها.

الضحية هو البرتغالي مانويل ماريا ترينداد (22 عاماً)، كان يخوض أول عروضه في حلبة كامبو بيكينو الشهيرة عندما باغته ثور ضخم يزن نحو 1,500 رطل. حاول ترينداد تنفيذ حركة «الوجه في مواجهة الثور» (pega de cara) عبر الإمساك بقرنيه والسيطرة عليه، لكن الحيوان الهائج رفعه بعنف وقذفه على جدار الحلبة أمام أنظار آلاف المشاهدين المذعورين.

ورغم التدخل السريع لزملائه وفرق الإسعاف، أصيب ترينداد بجروح بالغة في الرأس، ونقل إلى مستشفى ساو خوسيه حيث وُضع في غيبوبة اصطناعية، لكنه توفي نتيجة توقف قلبه.

المأساة لم تتوقف هنا، إذ أُعلنت وفاة أحد الحضور أيضا وهو جراح متقاعد يدعى فاسكو مورايش باتيستا (73 عاماً)، بعد إصابته بتمدد شرياني قاتل أثناء متابعته المشهد الصادم.

يذكر أن مصارعة الثيران في البرتغال تختلف عن نظيرتها الإسبانية، إذ يُحظر قتل الثور علناً منذ القرن التاسع عشر، فيما يواصل «الفوركادوس» تقليداً عائلياً طويلاً بالمخاطرة بحياتهم وجهاً لوجه مع الحيوانات.