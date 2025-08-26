مقتل شرطيَّين في إطلاق نار بأستراليا

شهدت بلدة بوربونكا بولاية فيكتوريا الأسترالية صباح اليوم (الثلاثاء)، حادثة إطلاق نار أودت بحياة شرطيَّين وإصابة ثالث بجروح غير خطيرة، وذلك أثناء تنفيذ قوة من عشرة عناصر مذكرة تفتيش.

وقال مفوض شرطة فيكتوريا مايك بوش إن المهاجم وهو مسلح معروف لدى الشرطة أطلق النار بكثافة قبل أن يفر من المكان بمفرده وهو يحمل مجموعة من الأسلحة. وأكد أن عمليات البحث لا تزال جارية. وأشار إلى أن شريكة المهاجم وأطفاله أيضاً مطلوبون للاستجواب.

وأمرت السلطات المحلية السكان بالبقاء داخل منازلهم، فيما أُغلقت المباني العامة والمدارس، بينها مدرسة بوربونكا الابتدائية التي فعّلت خطة الطوارئ وأكدت سلامة جميع الطلاب والمعلمين. كما شوهدت تعزيزات أمنية ضخمة ومروحية شرطة تحلق فوق المنطقة.

يذكر أن حوادث العنف المسلح نادرة في أستراليا، التي شددت قوانين السلاح بعد مجزرة بورت آرثر عام 1996. لكن الشرطة الأسترالية فقدت 14 عنصراً منذ عام 2020، بينهم ضابط قُتل في تسمانيا خلال يونيو الماضي أثناء تنفيذ مذكرة قضائية.