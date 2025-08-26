باحثون: الزرافات ليست نوعًا واحدًا بل أربعة

بعد أكثر من 10 سنوات من الدراسات الجينية والفسيولوجية عبر 21 دولة أفريقية، كشف باحثون من مؤسسة حماية الزرافات ومركز سينكنبرغ الألماني أن الزرافات ليست نوعًا واحدًا كما اعتقدنا طويلًا، بل أربع فصائل متميزة: الماساي، الشمالية، الشبكية، والجنوبية.

ويشبّه العلماء هذا الاختلاف بالآخر الذي بين الدب البني والدب القطبي، ما يجعل التعامل مع الزرافات نوعًا واحدًا خطأً يهدد بقاءها. فمثلًا، لم يتبق سوى أقل من 6,000 زرافة شمالية في البرية، بينما انخفضت أعداد الشبكية من 36 ألف إلى 16 ألف زرافة فقط، أما زرافات الماساي فعددها نحو 45,400 زرافة، والجنوبية نحو 50 ألف زرافة.

ويسمح هذا التصنيف الجديد بوضع استراتيجيات إنقاذ مختلفة، مثل تعزيز مكافحة الصيد الجائر لبعض الأنواع، أو حماية المواطن الطبيعية لأنواع أخرى. ويعتبر خطوة مهمة قد تزيد فرص الحفاظ على هذه الكائنات المهيبة من خطر الانقراض.