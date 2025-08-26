هبوط طائرة اضطراريّاً في روسيا.. و265 راكباً عالقون وسط توترات جيوسياسية

اضطرت طائرة تابعة لشركة «إير تشاينا»، كانت في طريقها من مطار هيثرو بلندن إلى بكين، إلى الهبوط الاضطراري في مطار نيجنفارتوفسك بمنطقة خانتي-مانسي الروسية في سيبيريا، صباح اليوم (الثلاثاء)، بعد تعطل أحد محركاتها.

وكانت الطائرة، من طراز بوينغ 777-39L (ER)، تحمل على متنها 265 راكباً، من بينهم 20 طفلاً، إضافة إلى 15 من أفراد الطاقم.

أقلعت الرحلة رقم CA856 من مطار هيثرو في الساعة 10:43 مساءً بتوقيت لندن (26 يوليو 2025)، وهبطت اضطراريّاً في نيجنفارتوفسك الساعة 8:17 صباحاً بالتوقيت المحلي (3:17 صباحاً بتوقيت المملكة المتحدة) بعد 5 ساعات و34 دقيقة من الطيران.

وأفادت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) أن السبب الأولي للهبوط الاضطراري هو عطل في أحد المحركات، مما دفع الطاقم إلى إصدار إشارة طوارئ (PAN) وطلب الهبوط في أقرب مطار مناسب.

ووفقاً لتقارير، اختار الطيارون مطار نيجنفارتوفسك نظراً للأحوال الجوية المثالية وطول المدرج المناسب لاستيعاب طائرة كبيرة مثل بوينغ 777.

وأظهرت لقطات مصورة الطائرة تهبط بسلام في المدينة النائية الواقعة على بعد 1,435 ميلاً شرق موسكو، دون وقوع حالة ذعر بين الركاب، وفقاً لوسائل إعلام روسية.

وأكد دميتري كوشينكو، رئيس بلدية نيجنفارتوفسك، أن عدد الركاب والطاقم يبلغ 267 شخصاً، نافياً التقارير الأولية التي ذكرت وجود 311 راكباً.

وأشار إلى أن الركاب ظلوا عالقين على متن الطائرة بسبب تأخير في اتخاذ قرار بشأن عبورهم الحدود التي تسيطر عليها هيئة الأمن الفيدرالية الروسية (FSB).

وقال: «نعمل على حل مسألة إقامتهم المؤقتة في المحطة الدولية بالمطار، بانتظار وصول طائرة احتياطية من إير تشاينا في وقت لاحق اليوم».

وأضاف كوشينكو أن الوضع تحت السيطرة، ويتم التنسيق مع إدارة المطار وحكومة المنطقة لتلبية حاجات الركاب.

ومع ذلك، أفاد موقع «شوت» الروسي أنه لا توجد خطط للسماح للركاب بدخول مبنى المطار، ولم يتم توفير طعام أو مياه لهم، إذ يعتمد الركاب على ما تبقى من مؤن على متن الطائرة، فيما أكدت التقارير أن تكييف الهواء والمراحيض على متن الطائرة لا تزال تعمل.

وأثار الهبوط الاضطراري مخاوف بشأن ظروف الركاب، خصوصاً مع تحذيرات من صعوبة استيعاب هذا العدد الكبير من الركاب في منطقة انتظار المطار المحدودة.

وفي حال السماح للركاب بالنزول والإقامة في فنادق محلية، قد يواجه الركاب البريطانيون صعوبات إضافية لعدم قبول بطاقات الائتمان الغربية في روسيا بسبب العقوبات المفروضة.

يُشار إلى أن وزارة الخارجية البريطانية تحذر من السفر إلى روسيا بسبب المخاطر المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، ولم يتضح بعد عدد المواطنين البريطانيين على متن الطائرة.

كما أعلنت هيئة الطيران الروسية أن شركة «إير تشاينا» سترسل طائرة احتياطية إلى نيجنفارتوفسك لنقل الركاب إلى بكين، مع توقعات بمغادرتها حوالى الساعة 4:00 عصراً بتوقيت لندن.

وأكدت التقارير أن خدمات المطار كانت في حالة تأهب قصوى، إذ تم توفير سلم هبوط مناسب فور وصول الطائرة، فيما أشارت مصادر إلى أن الفنيين المحليين في نيجنفارتوفسك قد لا يتمكنون من إصلاح الطائرة بسبب حجمها وتعقيد العطل.

وفي حين توقفت شركات الطيران البريطانية والغربية عن عبور الأجواء الروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، تواصل شركات الطيران الصينية مثل «إير تشاينا» استخدام المجال الجوي الروسي في رحلاتها بين المملكة المتحدة والصين.

ويُعد هبوط طائرة بريطانية الصنع في روسيا حدثاً نادراً بسبب التوترات الجيوسياسية، مما جعل خدمات المطار في حالة تأهب قصوى لاستقبال «الضيف غير المتوقع».