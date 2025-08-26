دون معلمين.. مدرسة ذكاء اصطناعي تتصدر المشهد في أمريكا

قدّمت مدرسة «ألفا سكول» الخاصة في ولاية فيرجينيا الأمريكية نموذجًا تعليميًا غير تقليدي، إذ يدفع أولياء الأمور 65 ألف دولار سنويًا مقابل برنامج يتيح للطلاب دراسة ساعتين فقط يوميًا باستخدام تطبيقات تعليمية ذكية وخطط دراسية شخصية، بينما يقضون بعد الظهر في تعلم مهارات حياتية مثل ركوب الدراجة أو الثقافة المالية.

تأسست المدرسة على نموذج يعتمد كليًا على الذكاء الاصطناعي في التدريس، دون الحاجة إلى وجود معلمين تقليديين في الصفوف، ما يثير جدلًا واسعًا حول فعالية هذا النوع من التعليم وقدرته على تلبية حاجة الطلاب الأكاديمية والاجتماعية.

يذكر أن أحد مؤسسي المدرسة، الذي ساهم بتبرع قدره مليون دولار لحاكم تكساس غلين يونغكين عام 2023 لدعمه خيارات التعليم، يقود المبادرة في توسيع هذا النموذج الجديد في المدارس الخاصة.