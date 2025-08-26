مواطن خليجي يثير الدهشة على متن طائرة بصحبة صقوره

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشهداً غير معتاد على متن إحدى الطائرات، إذ قام مواطن خليجي باصطحاب مجموعة من صقوره معه خلال الرحلة.

ويظهر الفيديو الراكب وهو يسير داخل الطائرة حاملاً الصقور بأناقته المعتادة، في حين التقط بعض الركاب صوراً تذكارية للمشهد الغريب بهواتفهم المحمولة.

وأثار هذا المشهد جدلاً واسعاً بين النشطاء على منصة «إكس»، إذ تساءل البعض عن مدى إمكانية التحكم في الحيوانات داخل الطائرة. وأشاروا إلى أن بعض الركاب أنفسهم يعانون من ضغط الطيران، فكيف بالحيوانات.

وقد حصد الفيديو آلاف التعليقات والمشاركات، وسط تعليقات تراوح بين الإعجاب بجرأة الراكب وقلق من احتمالات حدوث أي حوادث بسبب وجود الحيوانات على متن الطائرة.