«قوقل» تتيح إنشاء الملخصات المرئية في «NotebookLM» بأكثر من 80 لغة جديدة

أعلنت شركة قوقل طرح تحديثين رئيسيين لمنصة إنشاء الدفاتر والمذكرات «NotebookLM»، شملت توسيع ميزة الملخصات المرئية لتدعم أكثر من 80 لغة جديدة، منها اللغة العربية، إلى جانب ترقية شاملة للملخصات الصوتية لتصبح أكثر تفصيلًا وشمولًا.

وتهدف الميزة؛ إلى تسهيل فهم محتويات الملفات والمصادر بنحو أسرع، من خلال تقديم عرض موجز ومترابط لأهم الأفكار، مما يختصر الوقت اللازم لفرز المعلومات، ويمنح فرصة أكبر للتعلم والإبداع.

وأفادت قوقل بأن ميزة الملخصات المرئية متاحة لمستخدمي المنصة بأكثر من 80 لغة، مما يتيح للطلاب والباحثين والمستخدمين عمومًا تلخيص المحاضرات أو العروض الأكاديمية أو حتى الشروحات التقنية بطريقة سهلة ومباشرة.

وعلى صعيد الملخصات الصوتية، أبانت قوقل أنها باتت الآن تدعم أكثر من 80 لغة بمستوى متطابق مع النسخة الإنجليزية؛ لتقديم مناقشات معمقة ومتصلة تغطي الأفكار والمصادر بنحو شامل، ويمكن للمستخدمين توليد نسخة أقصر عند الحاجة إلى الحصول على أبرز الأفكار في وقت أسرع.

وأوضحت الشركة، أن التحديثات الجديدة أصبحت متاحة، على أن تطرح عالميًا خلال الأسبوع الحالي، مؤكدة أن هذه الخطوة تمنح «NotebookLM» قدرات متقدمة من خلال إدماج الفيديو والصوت بنحو مترابط داخل المنصة نفسها.