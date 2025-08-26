عروض وهمية من الذكاء الاصطناعي تُغرق مطعماً بالزبائن الغاضبين

وجد مطعم بيتزا عائلي في ولاية ميزوري الأمريكية نفسه في مواجهة موجة غضب من الزبائن، بعد أن روّج الذكاء الاصطناعي من «قوقل» لعروض وهمية لم تكن موجودة أساساً.

مطعم ستيفانينا تلقى عشرات الطلبات من عملاء يطالبون بصفقة غير حقيقية، ادعى النظام الذكي أنها تتيح شراء بيتزا كبيرة بسعر البيتزا الصغيرة. وعندما اكتشف الزبائن أن العرض لا وجود له، صبّوا غضبهم على الموظفين.

واضطرت إدارة المطعم إلى نشر بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحذر فيه من الاعتماد على معلومات الذكاء الاصطناعي. وأكدت: «لا يمكننا التحكم فيما تنشره غوغل، ولن نلتزم بعروض مختلَقة»، وفق ما قالت إيفا غانون، من عائلة ستيفانينا.

القضية سلطت الضوء على مشكلة متنامية في تقنيات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي قد تفبرك إجابات ومعلومات غير دقيقة، الأمر الذي يضع الشركات الصغيرة في مواقف محرجة وخسائر محتملة.