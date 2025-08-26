انتشرت صورتها وهي تدير «برغر كينغ» بمفردها.. ثم طُردت !

أصبحت نيكيا هاميلتون (25 عاماً) حديث المنصات الشهر الماضي بعدما نشر أحد الزبائن مقطع فيديو لها على «تيك توك» وهي تدير مطعماً تابعاً لـ«برغر كينغ» في ساوث كارولاينا بمفردها وسط نقص حاد في الموظفين.

لكن شهرتها لم تشفع لها؛ إذ أعلنت هاميلتون في مقطع جديد أنها فُصلت من عملها بعد تكرار تأخرها عن الدوام بسبب صعوبات في تأمين رعاية منتظمة لأطفالها.

وقالت العاملة الأمريكية إن الظروف العائلية جعلت من المستحيل عليها الالتزام الدائم بساعات العمل، مضيفة أن قرار طردها شكّل صدمة بعد أن كانت قد لاقت تعاطفاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها كثيرون مثالاً للإرادة والاجتهاد.

وأعادت القضية فتح النقاش في الولايات المتحدة حول تحديات التوفيق بين العمل ورعاية الأطفال، خصوصا للنساء العاملات في وظائف منخفضة الأجور. ورغم خسارة وظيفتها، ما زالت هاميلتون تحظى بدعم واسع من متابعيها الذين دعوها لاعتبار قصتها دافعاً لإيجاد فرص أفضل وأكثر استقراراً.