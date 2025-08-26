موجة حر قاتلة.. كوريا الجنوبية تواجه أزمة صحية وأكثر من 4 آلاف إصابة حرارية

شهدت كوريا الجنوبية خلال صيف 2025 موجة حر غير مسبوقة، أدت إلى ارتفاع مقلق في عدد الإصابات بالأمراض المرتبطة بالحرارة، وتجاوزت الحصيلة 4,000 إصابة بحسب التقارير الرسمية الصادرة عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتشهد كوريا الجنوبية، مثل العديد من دول العالم، ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بظاهرة الاحتباس الحراري وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، التي تعكس التحديات الصحية والبيئية المتزايدة التي تواجهها البلاد في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

ووفقاً لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية، سجل عام 2024 أعلى درجات الحرارة على الإطلاق، مع ارتفاع بلغ 1.55 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وفي كوريا الجنوبية، بلغ متوسط درجة الحرارة في 2023 حوالى 13.32 درجة مئوية، مقارنة بـ12.74 درجة مئوية في 2022، ما يشير إلى اتجاه تصاعدي في درجات الحرارة.

وخلال صيف 2025، شهدت البلاد موجات حر شديدة، إذ وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى أكثر من 40 درجة مئوية، ما زاد من حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، خصوصاً بين كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وتشمل الأمراض المرتبطة بالحرارة أعراضاً مثل الصداع، الغثيان، الجفاف، ارتفاع حرارة الجسم، التشنجات، وقد تتطور إلى حالات خطيرة مثل ضربات الحرارة التي تهدد الحياة.

وأعلنت وزارة الداخلية والسلامة الكورية الجنوبية تعزيز التدابير الوقائية، بما في ذلك تحسين أنظمة الإنذار المبكر للتنبؤ بموجات الحر، وتوزيع إرشادات للمواطنين تحثهم على تجنب الأنشطة البدنية المكثفة خلال ساعات الذروة الحرارية، وشرب كميات كافية من الماء، والبقاء في أماكن مكيفة أو جيدة التهوية، كما أشارت السلطات إلى أن التغير المناخي يلعب دوراً مباشراً وغير مباشر في تفاقم هذه الظاهرة، مع زيادة تقلبات درجات الحرارة وشدة الظواهر الجوية المتطرفة.

وتسببت موجات الحر في ضغط كبير على النظام الصحي، إذ استقبلت المستشفيات مئات الحالات يومياً، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن والأطفال، وتشير التقارير إلى أن الأمراض المرتبطة بالحرارة أدت إلى ارتفاع حالات الإصابات الخطيرة، بما في ذلك الوفيات في بعض الحالات، وفي 2023، سجلت كوريا الجنوبية 32 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة، وهو أعلى رقم منذ 2018 الذي شهد 48 حالة وفاة.