45 دولة تحظر استيراد الدواجن البرازيلية بسبب إنفلونزا الطيور

تواجه البرازيل، أكبر مصدر للدجاج في العالم، قيودا تجارية مستمرة من عدة دول بعد تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية في مايو الماضي.

وعلى الرغم من إعلان البرازيل خلوّ قطعانها التجارية من الفايروس بعد مرور 28 يوما دون تسجيل حالات جديدة، إلا أن بعض الأسواق الرئيسية ما زالت تحتفظ بحظر استيراد الدواجن البرازيلية.

ووفقا لوزارة الزراعة البرازيلية، فإن الدول التي تواصل فرض حظر كامل على جميع الدواجن البرازيلية تشمل الصين، الاتحاد الأوروبي، كندا، ماليزيا، تيمور الشرقية، باكستان.

كما فرضت دول أخرى، مثل روسيا، بيلاروسيا، أرمينيا، قيرغيزستان، عمان، كازاخستان، طاجيكستان، أوكرانيا، حظرا يستهدف ولاية ريو غراندي دو سول، حيث تم تسجيل الحالة الأولى.

إضافة إلى ذلك، فرضت اليابان، موريشيوس، سانت كيتس ونيفيس، سورينام، أوزبكستان، قيودا على مناطق محددة داخل البرازيل.

ويعمل المسؤولون البرازيليون مع السلطات الصحية الدولية لتقديم تحديثات فنية واستعادة الوصول الكامل إلى الأسواق الدولية، مؤكدين أن اللحوم والبيض البرازيلي آمنة للاستهلاك إذا تم طهوها بشكل صحيح.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه القيود على صادرات البرازيل من الدجاج، إذ تشير تقديرات جمعية اللحوم البرازيلية إلى انخفاض محتمل بنسبة تصل إلى 2% في الصادرات هذا العام.