من خدمة العملاء إلى الاحتيال.. قصة خسارة 17 ألف دولار في مكالمة واحدة

وقع رجل أمريكي في فخ احتيال سفر خطير، إذ خسر آلاف الدولارات بعد تلقيه مكالمة هاتفية مزيفة تدعي أن رحلة طيرانه مع شركة يونايتد إيرلاينز قد أُلغيت، وأنه يحتاج إلى إعادة حجز فورية، في واقعة تبرز الانتشار المتزايد للاحتيال عبر الهاتف في قطاع السفر، إذ يستهدف المحتالون الركاب القلقين من التغييرات في الرحلات.

بدأت القصة عندما أُبلغ دان سمكر بإلغاء رحلته من دنفر إلى لندن هيثرو، التي كانت جزءاً من عطلة عائلية مدتها 18 يوماً في أوروبا، واتصل سمكر بالرقم الرسمي لخدمة عملاء يونايتد إيرلاينز المدرج على الموقع الرسمي للشركة، تحدث في البداية مع وكيلة وضعته على الانتظار، ثم تم تحويله إلى شخص آخر قدم نفسه باسم ديفيد.

ووفقاً للتفاصيل حسب «جود مورنينغ أمريكا» أخبر ديفيد سمكر أنه لا يمكنه تعديل الحجز الحالي، ولكن يمكنه إعادة الحجز على رحلة لوفتهانزا إلى لندن عبر نيوارك، بشرط دفع مبلغ 17,328 دولاراً مقدماً مع وعد برد المبلغ لاحقاً بسبب إلغاء الرحلة الأصلية، ووافق المسافر الأمريكي الذي كان في حالة إلحاح لإنقاذ خطط عطلته العائلية، على الدفع عبر رابط دفع أرسله ديفيد، ظناً منه أنه رابط رسمي من يونايتد.

لاحقاً اكتشف أن الرسالة التأكيدية التي تلقاها لم تكن من يونايتد، بل من مصدر آخر، وأن المبلغ ظهر في كشف حسابه المصرفي تحت اسم «AIRLINEFARE»، وليس يونايتد إيرلاينز، وعندما تواصل مع يونايتد لاحقاً، أكدت الشركة أن آخر رسوم تم فرضها على بطاقته من قبلهم كانت 17 دولاراً منذ ثلاث سنوات، وأن المبلغ الضخم لم يكن في سجلاتهم.

وبعد التحقيق، كشفت يونايتد أن وكيلتها الأصلية التي حاولت مساعدة سمكر، قامت بالبحث عن رقم هاتف لوفتهانزا عبر الإنترنت بدلاً من استخدام الأنظمة الداخلية للشركة، وانتهى بها الأمر بتحويل المكالمة إلى رقم احتيالي.

أثارت الواقعة تساؤلات حول تدريب وكلاء خدمة العملاء وسياسات الشركة في التعامل مع عمليات إعادة الحجز، خصوصاً مع شركاء مشاركة الرمز. يونايتد أكدت أنها تعمل مع شركة أمريكان إكسبريس، جهة إصدار بطاقة سمكر، لحل النزاع، لكنها لم تتعهد برد المبلغ مباشرة، ما أثار استياء سمكر الذي قال: «لقد وثقت بهذا النظام، ولم يكن هناك سبب لعدم ثقتي به، لكنني تعرضت للاحتيال من خلاله».

ويُعد الاحتيال في مجال السفر واحداً من أكثر الاحتيالات شيوعاً في الولايات المتحدة، فقد أبلغت لجنة التجارة الفيدرالية عن أكثر من 100,000 شكوى متعلقة بالاحتيال في عام 2024 وحده، مع خسائر مالية تجاوزت 1.1 مليار دولار.

ووفقاً لتقارير لجنة التجارة الفيدرالية يستهدف المحتالون عادةً الركاب الذين يحجزون رحلات طيران عبر الإنترنت أو التطبيقات، مستغلين القلق الناتج عن تأخيرات الرحلات أو الإلغاءات، خصوصاً بعد جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى زيادة الإلغاءات بنسبة 40% في 2020.