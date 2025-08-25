أقوى توهج شمسي يلوح في السماء

رصد علماء مختبر علم الفلك الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية أقوى توهج شمسي منذ نحو شهرين، إذ بلغت شدته الفئة M4، اليوم (الإثنين) عند الساعة 08:24 صباحاً بتوقيت موسكو.

وأوضح بيان المختبر أن انبعاثات البلازما الناتجة عن التوهج لا تزال بعيدة عن الأرض حاليّاً، لكن من الممكن أن يتغيّر مسارها خلال الساعات الـ24 المقبلة، ما قد يؤدي إلى تأثيرات مباشرة على كوكبنا.

ويتوقع الخبراء وصول بعض هذه الانبعاثات مساء اليوم، مع تسجيل التأثير الأكبر في النصف الثاني من يوم غدٍ (الثلاثاء).

وتصنف التوهجات الشمسية إلى خمس درجات بحسب قوة الأشعة السينية المنبعثة: A وB وC وM وX، وتزداد شدة الإشعاع تدريجيّاً، إذ تمثل الفئة A0.0 أضعفها، وتزداد 10 أضعاف مع كل فئة أعلى.

ويحذّر العلماء من أن التوهجات الشمسية قد تؤثر على أنظمة الاتصالات والملاحة الفضائية، وقد تسبّب انقطاعات في خدمات الإنترنت والاتصالات في بعض المناطق، داعين إلى متابعة التقارير العلمية والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة.