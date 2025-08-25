مقتل فتاة تبلغ 17 عاماً أثناء اتصالها بالشرطة الهولندية

شهدت هولندا موجة من الغضب بعد مقتل فتاة تبلغ 17 عاماً طعناً أثناء اتصالها بالشرطة للإبلاغ عن ملاحقتها خلال ركوبها الدراجة في طريق عودتها إلى المنزل.

تم العثور على جثة الشابة، ليزا في خندق على جانب الطريق في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد عودتها من سهرة مع أصدقائها، إذ تعرّضت لهجوم من قبل رجل كان يملك دراجة أيضاً أثناء مكالمتها للطوارئ.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن المشتبه به الرئيسي في القضية شاب يبلغ من العمر 22 عاماً (طالب لجوء)، كان قد اعتُقل قبل أربعة أيام بتهمة اغتصاب امرأة في أمستردام بتاريخ 15 أغسطس، وورد أنه اعتدى على امرأة أخرى قبل خمسة أيام من ذلك.

وأدت هذه الحادثة العنيفة إلى احتجاجات واسعة وحملة هولندية بعنوان «استعادة الليل»، بعد أن كتبت ممثلة وكاتبة هولندية قصيدة عن اللحظات الأخيرة لليزا وهي عائدة إلى منزلها على الدراجة، وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

كتبت نينكه غرافيمايد في منشور على إنستغرام: «الحقيبة الحمراء. لا أستطيع التوقف عن التفكير في تلك الحقيبة الحمراء. كيف كانت تتدلى من المقود بينما كانت تسير في الليل. ليلة كانت لها أيضاً. أطالب بالليل، أطالب بالشوارع، أطالب برفع الخوف». وأرفقت المنشور بالوسم #rechtopdenacht أي «الحق في الليل».