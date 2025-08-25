هبوط اضطراري لمروحية خلال إنقاذ متسلقة على قمة «بوبيدا»

هبطت مروحية إنقاذ اضطراريا وبشكل قاس على قمة «بوبيدا» أثناء محاولتها إنقاذ متسلقة الجبال الروسية ناتاليا ناغوفيتسينا.

وقال ألكسندر سيمينوف قائد بعثة الإنقاذ الأولى في روسيا: «في يوم 16 أغسطس، طار فريقنا المكون من ستة أشخاص في مروحية من طراز Mi-8 إلى أعلى ارتفاع ممكن من أجل مساعدة هذه المجموعة، وعند محاولة الهبوط على ارتفاع نحو 4.9 ألف متر، وبسبب الظروف الجوية، وحالة الغطاء الثلجي، تعرضت طائرتنا لهبوط قاس، أي سقطت».

وأشار إلى أن أعضاء فريق الإنقاذ على متن المروحية أصيبوا بجروح، لكنهم تمكنوا من مساعدة متسلقتين من مجموعة ناغوفيتسينا على النزول.

وفي وقت سابق، قال دميتري جريكوف رئيس معسكر قاعدة جنوب إينيلتشيك، الذي يقع على طريق قمة بوبيدا، إنه من غير الممكن بتاتا في الوقت الحالي نقل المتسلقة الروسية ناتاليا ناغوفيتسينا من قمة بوبيدا في جبال تيان شان.

يشار إلى أن متسلقة الجبال ناغوفيتسينا لا تستطيع الحركة بسبب كسر في ساقها، وموجودة على قمة «بوبيدا» منذ 12 أغسطس الجاري، على منصة صغيرة على ارتفاع نحو 7200 متر.

وتقع قمة «بوبيدا» على الحدود بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانغ الصينية، ويبلغ ارتفاع قمة بوبيدا 7439 مترا، وتعتبر من أصعب القمم الجبلية في العالم، وقد لقي أكثر من 80 متسلقا حتفهم هناك.