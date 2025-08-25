تسلق محفوف بالمخاطر لإنقاذ «شجرة عملاقة»

في مشهد استثنائي، اندفع فريق من متسلقي الأشجار في ولاية أوريغون الأمريكية لمحاولة إنقاذ شجرة دويرنر فير (إحدى أطول أشجار دوغلاس في العالم) بعدما اندلعت فيها النيران الأسبوع الماضي.

الشجرة العملاقة التي تُعرف بأنها من أضخم الكائنات الحية على الكوكب، اشتعلت بشكل غامض وسط ترجيحات بأن السبب إمّا صاعقة ضربتها أو أن الحريق قد يكون مفتعلاً. وبمجرد وصول النبأ إلى خبراء تسلق الأشجار، بادروا بتسلق الجذع الهائل لإطفاء اللهب وإنقاذ هذا المعلم الطبيعي الفريد.

وأثارت الحادثة موجة من التعاطف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ عبّر كثيرون عن تقديرهم لجهود هؤلاء المتسلقين، وأكدوا أن الشجرة تمثل رمزاً بيئياً وتاريخياً لأوريغون وللعالم أجمع.

بينما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق، يبقى إنقاذ «دويرنر فير» شهادة على شجاعة أفراد قرروا مواجهة النار على ارتفاع عشرات الأمتار، لحماية إرث طبيعي يُعد من أعظم أشجار الأرض.