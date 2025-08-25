رسوم ترمب تشلّ عاصمة الألماس الهندية

تشهد مدينة سورات بولاية غوجارات الهندية (المعروفة عالميًا بأنها مركز قطع وصقل الألماس) شللاً شبه كامل بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 50% على واردات الألماس الهندي.

القرار الذي أُعلن قبل أسابيع فقط، أدى إلى موجة من تسريحات العمال وإغلاق عشرات الورش، تاركًا آلاف الأسر بلا مصدر دخل. من بين المتضررين أجاي لاكوم (35 عاماً)، الذي عمل طوال حياته في فرز الألماس، قبل أن يجد نفسه فجأة عاطلاً عن العمل غير قادر على إعالة أسرته المكونة من عشرة أفراد أو المساهمة في علاج والدته من السرطان.

مدينة سورات التي يُعالج فيها نحو 90% من ألماس العالم، تواجه اليوم أخطر أزمة اقتصادية منذ عقود. فبينما يحذر خبراء الصناعة من خسائر بمليارات الدولارات وتراجع مكانة الهند في السوق العالمية، يتخوف السكان من أن تتحول الأزمة إلى كارثة اجتماعية تطال عشرات الآلاف من العمال وعائلاتهم.