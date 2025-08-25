تشير دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً صحياً قد يكونون أقل عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة في وقت لاحق من حياتهم.

ووجدت الدراسة أن الأفراد الذين يتناولون كميات أكبر من الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، البقوليات، والمكسرات يتمتعون بانخفاض في مخاطر الإصابة بالتعدد المرضي، أي التعايش مع حالتين مرضيتين مزمنتين أو أكثر مثل السرطان، أمراض القلب، أو السكري من النوع الثاني؛ وكان التأثير أكثر وضوحاً لدى البالغين دون سن الستين، مع فوائد ملحوظة أيضاً لدى كبار السن.

نُشرت الدراسة في مجلة «The Lancet Healthy Longevity»، واستندت إلى بيانات من دراستين كبيرتين في أوروبا والمملكة المتحدة: التحقيق الأوروبي المستقبلي في السرطان والتغذية (EPIC) والبنك الحيوي البريطاني (UK Biobank).

وركزت الدراسة على أشخاص تراوح أعمارهم بين 35 و70 عاماً، باستثناء من كانوا مصابين مسبقاً بالسرطان، أمراض القلب، أو السكري، أو من فقدوا بيانات النظام الغذائي والصحة.

وفي دراسة EPIC، أكمل المشاركون استبياناً مفصلاً حول نظامهم الغذائي خلال العام السابق، بينما في UK Biobank، سجل المشاركون نظامهم الغذائي عبر استطلاعات غذائية عبر الإنترنت على مدار عام.

واستخدم الباحثون هذه البيانات لإنشاء مؤشرين لجودة النظام الغذائي: مؤشر النظام الغذائي النباتي الصحي (hPDI)، الذي يعطي درجات أعلى لتناول الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، البقوليات، والمكسرات، ومؤشر النظام الغذائي النباتي غير الصحي (uPDI)، الذي يرتفع مع استهلاك الحبوب المكررة، المشروبات السكرية، والأطعمة النباتية المصنعة.

وتتبعت الدراسة 407,618 بالغاً، وخلال حوالى 11 عاماً، أصيب 6,604 أشخاص بالسرطان إلى جانب أمراض القلب أو الأيض، كما أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين حصلوا على درجات أعلى في مؤشر hPDI كانوا أقل عرضة للإصابة بالتعدد المرضي، حيث انخفضت المخاطر بنسبة 11% في EPIC و19% في UK Biobank لكل زيادة بمقدار 10 نقاط في المؤشر.

كما ارتبطت الأنظمة الغذائية النباتية الصحية بانخفاض مخاطر الإصابة بالسرطان، أمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، مع انخفاض مخاطر السكري بنسبة 18% في EPIC و26% في UK Biobank، وعلى النقيض زادت الأنظمة الغذائية غير الصحية (uPDI) من مخاطر هذه الأمراض.

وأشارت الدراسة إلى بعض القيود، مثل قياس النظام الغذائي مرة واحدة فقط في بداية دراسة EPIC، وعدم وجود معلومات مفصلة عن العلاجات التي قد تؤثر على النتائج، ومع ذلك تدعم النتائج فكرة أن النظام الغذائي النباتي الصحي يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة متعددة.

وتشير الدراسة إلى أن التركيز على تناول الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، البقوليات، والمكسرات يمكن أن يعزز الصحة على المدى الطويل ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة متعددة، كما أن الأطعمة النباتية المصنعة مثل الحبوب المكررة والمشروبات السكرية لا تقدم الفوائد نفسها.

ولا يتطلب الأمر التحول إلى نظام غذائي نباتي بالكامل؛ بل يمكن تحقيق فوائد من خلال تغييرات بسيطة مثل إضافة وجبة نباتية أو تقليل اللحوم، كما أن هذا النمط الغذائي يساهم في تقليل البصمة البيئية، ما يجعله خياراً مفيداً للصحة والكوكب.