شهدت حديقة عامة في حي برونكس بمدينة نيويورك حادث إطلاق نار مأساوياً، أسفر عن مقتل رجل وإصابة أربعة آخرين، خلال تجمع حاشد لبطولة كرة سلة محلية، ما أثار حالة من الذعر بين الحضور، حيث فر مئات الأشخاص من الموقع بحثا عن الأمان، بينما هرعت الشرطة وسيارات الإسعاف للتعامل مع الوضع.





ووفقا لشرطة مدينة نيويورك، وقع الحادث في حديقة كليريمونت في برونكس، حيث كان المئات يتجمعون لحضور بطولة كرة سلة شعبية تُعرف محليا باسم «على طريقة روكر بارك» وهي فعالية سنوية تجذب الشباب والعائلات، وبحسب بيان الشرطة، اندلعت مشاجرة بين مجموعة من الأفراد ما أدى إلى إطلاق نار عشوائي أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 29 عاما وإصابة أربعة آخرين، بينهم ثلاثة رجال وامرأة تراوح أعمارهم بين 20 و35 عاما.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى لينكولن في برونكس، حيث وصفت حالة اثنين منهم بالحرجة، بينما استقرت حالة الاثنين الآخرين، وتمكنت الشرطة من القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 25 عاما بالقرب من مكان الحادث، وتم التحفظ على سلاح ناري كدليل محتمل.

وأكدت الشرطة أن الحادث لا يبدو عشوائيا، وأن الضحايا والمشتبه به على الأرجح كانوا على معرفة مسبقة، ودعت الشرطة الشهود لتقديم أي معلومات إضافية عن الحادث المأساوي.

تأتي هذه الواقعة في سياق تصاعد العنف المسلح في الولايات المتحدة، خصوصا في الأماكن العامة مثل الحدائق والفعاليات الرياضية، حيث سجلت الولايات المتحدة أكثر من 300 حادث إطلاق نار جماعي خلال عام 2025 حتى الآن.





وشهدت مدينة نيويورك، رغم انخفاض معدل الجرائم العنيفة مقارنة بالسنوات السابقة، عدة حوادث بارزة هذا العام، على سبيل المثال، شهدت برونكس في يوليو إطلاق نار في نادٍ ليلي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين، ما أثار انتقادات لعمدة نيويورك إريك آدامز بشأن إستراتيجيات الأمن العام.

وتُعد حديقة كليريمونت وجهة شعبية للأنشطة الرياضية والمجتمعية في برونكس، وغالبا ما تستضيف بطولات كرة سلة تجذب حشودا كبيرة، لكن هذه الفعاليات أصبحت أحيانا هدفا للعنف بسبب التوترات بين مجموعات محلية أو صراعات عصابات.