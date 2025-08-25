أظهرت دراسة واسعة أن تناول البروكلي والخضراوات الصليبية مثل الملفوف والقرنبيط، يخفض خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة تصل إلى 20%، بفضل احتوائها على مركبات نباتية نشطة مضادة للالتهابات.وشملت الدراسة بيانات أكثر من 640 ألف شخص من عدة دول؛ بينهم 97 ألف حالة إصابة سابقة، لتؤكد التحاليل أن الاستهلاك المنتظم للبروكلي مرتبط بتقليل نمو الخلايا السرطانية. وأوضح الخبراء أن هذه الخضراوات تحتوي على مركبات الكبريت العضوية التي تعزز صحة القولون وتحد من الانقسامات غير الطبيعية للخلايا. كما شددت النتائج على أن دمج البروكلي ضمن النظام الغذائي اليومي، إلى جانب ممارسة النشاط البدني والابتعاد عن التدخين، يمثل وسيلة فعالة للوقاية من سرطان القولون. وأشارت الدراسة إلى أن النظام الغذائي المتوازن، المعتمد على الخضراوات والفواكه، يشكل أحد أهم خطوط الدفاع ضد الأمراض السرطانية التي باتت تمثل تحدياً صحياً عالمياً متنامياً.