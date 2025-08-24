كشفت دراسة جديدة أجراها فريق بحثي في مستشفى جامعة سيول الوطنية بوندانغ، بدعم من المعهد الوطني للصحة في كوريا الجنوبية (KDCA)، أن القضاء على بكتيريا «هيليكوباكتر بيلوري»، المعروفة بتسببها في قرحة المعدة وسرطان المعدة، قد يقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام، خصوصا لدى النساء المسنات.

وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين خضعوا لعلاج القضاء على هذه البكتيريا سجلوا انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الإصابة بهشاشة العظام مقارنة بمن لم يتلقوا العلاج.

وتُعد بكتيريا «هيليكوباكتر بيلوري» شائعة وتسبب التهاب المعدة، القرحة الهضمية، وسرطان المعدة، وتشير الإحصاءات إلى أن 44% من الكوريين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً كانوا مصابين بها في عام 2017.

وفي السنوات الأخيرة، أثيرت مخاوف بشأن تأثيرها خارج الجهاز الهضمي، حيث ربطها الباحثون بالتهابات مزمنة مرتبطة بأمراض جهازية، بما في ذلك هشاشة العظام التي تُعد مشكلة صحية عامة كبرى في كوريا.

ووفقاً لتقرير هشاشة العظام لعام 2023، تصيب هذه الحالة 37.3% من النساء الكوريات فوق سن الخمسين، مما يزيد من مخاطر الكسور ويرفع تكاليف الرعاية الصحية.

وتتبعت الدراسة 846 شخصاً خضعوا لفحص بكتيريا «هيليكوباكتر بيلوري» في مستشفى جامعة سيول الوطنية بوندانغ بين عامي 2003 و2023، بمتوسط متابعة 10 سنوات وتصل إلى 20 عاماً.

وأظهرت النتائج أن معدل الإصابة بهشاشة العظام بلغ 34.5% بين من لم يتلقوا العلاج، بينما انخفض إلى 24.5% لدى من خضعوا لعلاج القضاء على البكتيريا، أي بانخفاض نسبي في المخاطر يصل إلى 29%.

وأوضح الدكتور ليم جو هيون، مدير أبحاث الأمراض الغدد الصماء وأمراض الكلى في المعهد الوطني للصحة، أن هذا الانخفاض يُقاس مقارنة بمجموعات العمر والجنس نفسها، مما يبرز فعالية العلاج في تقليل مخاطر هشاشة العظام.

وكان التأثير الوقائي أكثر وضوحاً لدى النساء، خصوصا فوق سن الخمسين، بينما لم يُظهر الرجال فارقاً إحصائياً ملحوظاً بين المجموعتين.

وأكدت الدكتورة بارك هيون يونغ، مديرة المعهد الوطني للصحة، أهمية هذه الدراسة، مشيرة إلى أن إدارة عدوى هذه البكتيريا لا تعزز صحة الجهاز الهضمي فحسب، بل تساهم أيضاً في الوقاية من أمراض مزمنة مثل هشاشة العظام.

ونصحت النساء بعد انقطاع الطمث، اللواتي يواجهن مخاطر أعلى لفقدان كثافة العظام، بإجراء فحص للبكتيريا وعلاجها إذا لزم الأمر.

وأضافت بارك أن الحكومة الكورية ستعمل على تعزيز الأبحاث التي تراعي الفروق بين الجنسين لتطوير إرشادات وقائية وعلاجية أكثر تخصيصاً.

وتُعد هذه الدراسة خطوة مهمة نحو فهم العلاقة بين الالتهابات البكتيرية والأمراض المزمنة، مما يعزز أهمية الفحص المبكر والعلاج لتحسين جودة الحياة، خاصة للنساء المسنات.