كما طُلب منهما تقديم كفالة مالية تبلغ 50 ألف دولار أسترالي (نحو 32 ألف دولار أمريكي).
وتزعم الشرطة أن الطبيب التقط صورًا حميمية لما لا يقل عن 460 امرأة. وأوضح القاضي أنه لا توجد مزاعم حالياً تفيد بنشر هذه الصور.
وقبض على تشو في يوليو الماضي، بعد العثور على هاتف يسجل من داخل حقيبة شبكية معلقة في مرحاض مستشفى أوستن.
وتزعم الشرطة أنه سجل أيضاً في مراحيض مركز بيتر ماككالوم للسرطان ومستشفى رويال ملبورن.
وكان تشو قد اتُهم في البداية بست جرائم، لكن تمت إضافة 127 تهمة أخرى يوم الخميس، بما في ذلك التسجيل المتعمد لصور حميمة دون إذن.
وقدم تشو إلى أستراليا بصفته طالبًا في عام 2017 ودرس الطب في جامعة موناش في ملبورن.