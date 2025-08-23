شهد طريق نيويورك السريع بالقرب من بلدة بيمبروك، على بعد حوالى 40 كيلومترًا شرق بوفالو، حادثًا مروعًا عندما فقدت حافلة سياحية تقل 54 راكبًا السيطرة، لتنقلب وتنزلق إلى حفرة على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن مصرع خمسة ركاب بالغين وإصابة العشرات، بما في ذلك أطفال، في واحدة من أكثر الحوادث مأساوية على طرق نيويورك هذا العام.

ووفقًا للشرطة الحكومية في نيويورك، كانت الحافلة، عائدة إلى مدينة نيويورك بعد رحلة سياحية إلى شلالات نياجرا، حيث وقع الحادث حوالى الساعة 12:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي على الطريق السريع، وأفاد الرائد أندريه راي، المتحدث باسم الشرطة، أن السائق، الذي نجا من الحادث، «فقد السيطرة على الحافلة بسبب تشتت انتباهه»، مما أدى إلى انحرافها إلى الجزيرة الوسطية ثم تصحيح المسار بشكل مفرط، مما تسبب في انقلابها إلى حفرة على الجانب الأيمن من الطريق.

واستبعدت التحقيقات الأولية أي عطل ميكانيكي أو تأثير المخدرات على السائق، إلا أنها أكدت تسبب الحادث في أضرار جسيمة للحافلة، حيث تحطمت نوافذها وتناثرت ممتلكات الركاب على الطريق، وتم إخراج العديد من الركاب من الحافلة، بينما احتُجز آخرون داخل الحطام، مما استدعى تدخلًا سريعًا من فرق الإنقاذ، ونقلت مروحيات الرحلة الطبية خمسة مصابين على الأقل إلى مستشفيات محلية، بينما عالج مركز إيري الطبي في بوفالو 24 مريضًا، بما في ذلك اثنان في العناية المركزة واثنان خضعا لعمليات جراحية.

ويُعد طريق نيويورك السريع (I-90)، وهو جزء من نظام الطرق السريعة الممتد على 570 ميلًا، أحد أكثر الطرق ازدحامًا في الولاية، خاصة بين بوفالو وروشستر، وشهدت المنطقة حوادث حافلات سابقة، مثل حادث عام 2002 على I-90 بالقرب من فيكتور أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وحادث عام 2023 أدى إلى إصدار قانون يلزم استخدام أحزمة الأمان في الحافلات المستأجرة المصنعة بعد نوفمبر 2016.

وأعربت حاكمة نيويورك، كاثي هوكول، عن حزنها العميق إزاء الحادث، واصفة إياه بـ«المأساة»، وأكدت أن مكتبها يعمل مع الشرطة والمسؤولين المحليين لتقديم الدعم، كما أشاد السياسيون، بما في ذلك النائبة إليز ستيفانيك والمدعية العامة ليتيتيا جيمس، بجهود رجال الإنقاذ، وأرسل المجلس الوطني لسلامة النقل فريقًا للتحقيق في الحادث، بينما دعت منظمة ConnectLife إلى التبرع بالدم لدعم المصابين.



