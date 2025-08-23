ابتكر باحثون من جامعة «سيتشوان» الصينية تقنية جديدة لإنقاص الوزن تعتمد على حبيبات نباتية دقيقة صالحة للأكل، تشكل بديلاً آمناً وسهلاً عن الجراحة أو الأدوية التقليدية.

وأعلن الفريق البحثي نتائج الدراسة خلال الاجتماع الرقمي للجمعية الكيميائية الأمريكية لخريف 2025، كما نُشرت في مجلة Cell Biomaterials، حيث أظهرت التجارب الأولية على الحيوانات فعالية الحبيبات في تقليل امتصاص الدهون وتحسين مؤشرات صحية دون آثار جانبية واضحة.

وتتكون الحبيبات من بوليفينولات الشاي الأخضر، وفيتامين E، ومركبات مستخلصة من الأعشاب البحرية، وتغلّف بطبقة بوليمر طبيعي تحميها من حموضة المعدة، لتصل إلى الأمعاء وتمنع امتصاص الدهون المهضومة جزئياً.

وأظهرت التجارب على الفئران التي تناولت الحبيبات مدة 30 يوماً فقداناً بنسبة 17% من وزن الجسم، وانخفاضاً في الأنسجة الدهنية، وتحسناً في وظائف الكبد، مقارنةً بمجموعة أخرى عولجت بدواء «أورليستات» الذي تسبب بأعراض هضمية سلبية.

وأكّد الباحثون أن جميع مكونات الحبيبات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، وأن إنتاجها قابل للتوسع، فيما بدأت تجربة سريرية أولية على البشر بمشاركة 26 شخصاً في مستشفى غرب الصين تابع للجامعة.