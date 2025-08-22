بعد يوم عمل مرهق، يتوق الكثيرون للزحف إلى الفراش مباشرة بحثاً عن الراحة، لكن دراسة أمريكية حديثة كشفت أن خمسة أنواع من الأطعمة قد تكون السبب وراء الشعور بالإرهاق الزائد.

وفقاً للباحثين، تحتوي هذه الأطعمة على مستويات مرتفعة من التيرامين، وهي مادة كيميائية تلعب دوراً في تنظيم ضغط الدم وترتبط بزيادة مخاطر النعاس النهاري المفرط (EDS).

الأطعمة المحددة تشمل الأجبان المعتقة مثل الشيدر، الفيتا، البارميزان، والبري، واللحوم المصنعة مثل السلامي، النقانق، البيكون، البيبروني، والمرتديلا، إلى جانب معجون الخميرة مثل مارمايت وفيجيمايت، والأطعمة المملحة أو المجففة مثل الأسماك المملحة والفواكه المجففة كالموز الناضج والأفوكادو.

نُشرت الدراسة في مجلة «Lancet eBioMedicine»، وأشار الباحثون إلى أن تغييرات بسيطة في النظام الغذائي يمكن أن تساعد في علاج النعاس النهاري المفرط.

وقال الدكتور طارق فقيه، الباحث الرئيسي في قسم اضطرابات النوم والساعة البيولوجية بمستشفى بريغهام والنساء: «تشير دراستنا إلى أن النظام الغذائي والعوامل الوراثية قد يكون لهما تأثير كبير على النعاس النهاري، نحن نفهم الآن الأسباب البيولوجية وكيفية ظهور هذه الحالة، وما يمكننا فعله لدعم المرضى».

وأضاف أن إجراء تجارب سريرية هو الخطوة القادمة لاستكشاف ما إذا كانت الأحماض الدهنية مثل أوميغا-3 وأوميغا-6 من النظام الغذائي يمكن أن تقلل من مخاطر الحالة.

يأتي هذا الاكتشاف بالتزامن مع دراسة أخرى نُشرت في يونيو، أظهرت أن القيلولة النهارية المنتظمة، خصوصاً في فترة الظهيرة المبكرة، قد ترتبط بزيادة مخاطر الوفاة المبكرة لدى البالغين الأصحاء في منتصف العمر.

ويحذر الخبراء من أن النعاس النهاري قد يشير إلى اضطرابات في النوم الليلي أو مشكلات صحية خطيرة مثل اضطرابات النوم، الخرف، أو قصور القلب.