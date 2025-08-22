مع الانتشار الواسع للشاشات الرقمية في حياتنا اليومية، يُعد إجهاد العين الرقمي تهديداً متزايداً لصحة العينين وراحتهما.

وفقاً لخبراء العيون، تلعب البيئة المحيطة دوراً محورياً في حماية العينين أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية، الإضاءة الملائمة، ومستويات الرطوبة المتوازنة، وجودة الهواء النقي تُحدث فرقاً كبيراً في تقليل الإجهاد البصري.

وفي هذا الإطار تقول عميدة معهد الرمد السابقة في مصر استشارية طب وجراحة العيون الدكتورة حنان الغنيمي إن إعداد بيئة عمل مثالية يبدأ باستخدام مصابيح قابلة للتعديل لتوجيه الضوء بعيداً عن العينين، إلى جانب أجهزة الترطيب للحفاظ على رطوبة الجو، ومنقيات الهواء للتخلص من الجزيئات المسببة للتهيج.

وأشارت إلى أن التعديلات الإرجونومية تُعتبر حجر الزاوية لتجنب إجهاد العين والرقبة.

كما يُوصي خبراء العيون بوضع الشاشة على مسافة ذراع، أي نحو 50-70 سم، وأقل بقليل من مستوى العين لتقليل إجهاد الرقبة، ويُنصح بتكبير حجم الخط لتجنب إجهاد العين واستخدام كراسٍ تدعم الظهر لتعزيز الوضعية الصحيحة.

وتضيف الدكتورة حنان الغنيمي أن الوضعية الصحيحة أثناء العمل على الشاشات لا تحمي العينين فقط، بل تمنع آلام الظهر والرقبة على المدى الطويل.

وبالنسبة لمن يعانون من أعراض مستمرة مثل جفاف العين، الرؤية الضبابية، أو الصداع، فإن استشارة مختصي العيون ضرورة ملحة، حيث إن الفحوصات الشاملة تكشف مشكلات مثل الأخطاء الانكسارية، التي تعيق تركيز الضوء على الشبكية، أو جفاف العين المزمن.

أما العلاجات المخصصة، مثل النظارات الطبية أو قطرات العين، فيمكن أن تخفف هذه الأعراض بشكل كبير.

وتُقدم التطورات العلمية الحديثة أملاً جديداً في مكافحة إجهاد العين الرقمي، وبحسب تقرير نشرته مجلة Journal of Ophthalmology، أظهرت أدوية ناهضات TRPM8 نتائج واعدة في تخفيف جفاف العين عبر تحفيز مستقبلات التبريد على سطح العين، ما يوفر شعوراً بالراحة.

كما يجري تطوير أجهزة استشعار حيوية ترتدى كلاصقات تحت العين أو مدمجة في العدسات اللاصقة لمراقبة مؤشرات الدموع لحظياً.

كما أن هذه الأجهزة قادرة على تحليل الدموع لتقييم صحة سطح العين، وربما صحة الجسم ككل، ما يفتح آفاقاً ثورية في التشخيص والعلاج.

ويؤكد خبراء العيون أنه في عصرنا الرقمي حماية العينين ليست رفاهية بل ضرورة من خلال التعرف على علامات إجهاد العين مثل الاحمرار أو الإرهاق، وبتطبيق نصائح وقائية، كأخذ فترات راحة كل 20 دقيقة والترميش المتكرر، يمكن تقليل المخاطر المرتبطة بالشاشات.