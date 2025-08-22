أعلن علماء الفلك اكتشاف قمر صغير جديد يدور في مدار أورانوس، بعد أن التقطه تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

القمر الجديد، الذي أُطلق عليه مؤقتًا اسم S/2025 U1، يبلغ قطره نحو ستة أميال فقط، وهو حجم ضئيل جعله يفلت من رصد مركبة «فوييجر 2» عندما مرت بالقرب من أورانوس عام 1986.

وبهذا الاكتشاف يرتفع عدد الأقمار المعروفة حول أورانوس إلى 29 قمرًا، فيما يرجّح العلماء أن الكوكب يخفي المزيد من الأقمار الصغيرة التي لم يُكشف عنها بعد. ويدور القمر المكتشف على بُعد نحو 35 ألف ميل من مركز الكوكب، أي على حافة حلقات أورانوس الداخلية المليئة بالحطام والتداخلات المعقدة.

وقالت الباحثة مريم المعتمد من معهد أبحاث الجنوب الغربي: «إن هذا القمر صغير الحجم، لكنه اكتشاف مهم يضيف دليلًا جديدًا على أن نظام أورانوس أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد، وأن أقمار الكوكب ربما تعيش في دورة مستمرة من التصادم وإعادة التشكل».

ويأتي هذا الإنجاز ليكمل ما بدأته مركبة «فوييجر 2» قبل نحو 40 عامًا. ويؤكد أن دراسة أطراف النظام الشمسي لا تزال تكشف مفاجآت جديدة. ومن المنتظر أن يحصل القمر على اسم رسمي لاحقًا، أسوة ببقية أقمار أورانوس التي تحمل في معظمها أسماء مستوحاة من مسرحيات شكسبير.