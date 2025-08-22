اضطرت طائرة كانت متجهة من مدينة مانشستر البريطانية إلى لارنكا القبرصية إلى الهبوط اضطرارياً في مطار كولونيا بون بألمانيا، بعدما تسببت راكبة ثملة في حالة فوضى على متنها.

وقالت الشرطة الألمانية اليوم (الجمعة)، إن الراكبة البريطانية البالغة من العمر 41 عاماً، اعتدت بالضرب والركل والشتائم على ركاب وأفراد من طاقم الطائرة مساء الخميس، ما دفع قائد الطائرة لاتخاذ قرار الهبوط حفاظاً على سلامة الجميع.

وعقب الهبوط، أوقفت الشرطة المرأة على المدرج ليتبين في الفحوصات اللاحقة أن نسبة الكحول في دمها مرتفعة، ومن المقرر إعادتها إلى بريطانيا بعد إطلاق سراحها.

وأكدت الشرطة أن أحداً لم يُصب بأذى في الحادثة، فيما نُقل الركاب إلى صالة الترانزيت بانتظار طائرة بديلة، بعدما تعذر استكمال الرحلة بالطائرة الأصلية بسبب عطل فني طرأ عليها.