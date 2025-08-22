جائزة بقيمة 910 آلاف دولار حصل عليها لاعب غولف، والفضل في ذلك يعود لذبابة صغيرة باتت حديث وسائل الإعلام.

لاعب الغولف تومي فليتوود، أثناء مشاركته في بطولة بولاية ماريلاند الأمريكية وقف مدهوشاً يراقب كُرته التي توقفت بشكل غريب على حافة الحفرة قبل أن تتحرك بشكل مفاجئ ببط ثم تسقط في مشهد يكاد لا يصدق فكيف حدث هذا؟

الإعادة البطيئة كشفت أن ذبابة صغيرة كانت قد طارت فوق الكرة في اللحظة المصيرية وكأنها لامستها لتتحرك، ورغم أن البعض شككوا في احتمال ملامسة الذبابة للكرة إلا أن هناك من رأوا أنه تفسير منطقي لما جرى في المباراة التي كان اللاعب الشهير بمثابة الخاسر فيها قبل أن تسقط الكرة فجأة ليحقق نتيجة غير متوقعة احتل بفضلها المركز الرابع في الترتيب العام، وحصد مئات آلاف الدولارات.