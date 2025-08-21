أعلنت شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، اليوم (الخميس)، عن تحديث لنموذجها الرائد V3، والذي يتضمن ميزة تتيح تحسين الأداء باستخدام رقائق صينية الصنع، إلى جانب زيادة في سرعة المعالجة.

يعكس هذا التركيز على التوافق مع الرقائق المحلية توجه الشركة لتكييف نماذجها مع النظام الإيكولوجي لأشباه الموصلات الصينية الناشئة، في ظل سعي بكين لاستبدال التكنولوجيا الأمريكية نتيجة قيود التصدير التي تفرضها واشنطن.

وأحدثت «ديب سيك» ضجة في عالم التكنولوجيا هذا العام بإطلاق نماذج ذكاء اصطناعي تنافس نظيراتها الغربية مثل «تشات جي بي تي» من «أوبن إيه آي»، مع تقديم تكاليف تشغيل أقل.

ويأتي تحديث نموذج V3.1 بعد تحديثين سابقين لنماذجها الأساسية، الأول لنموذج R1 في مايو، والثاني تحسين لنموذج V3 في مارس.

وأوضحت الشركة في منشور على «وي تشات» أن نموذج V3.1 يستخدم تنسيق UE8M0 FP8، وهو تنسيق معالجة بيانات بدقة 8 بت يعزز كفاءة النماذج، مما يقلل استهلاك الذاكرة ويزيد السرعة مقارنة بالطرق التقليدية، وهو مصمم للعمل مع الرقائق المحلية الجيل القادم التي لم تُحدد الشركة تفاصيلها أو الشركات المصنعة لها.

ويتضمن نموذج V3.1 هيكلية استدلال هجينة تمكن النموذج من العمل في وضعين: التفكير المنطقي وغير المنطقي، مع إمكانية التبديل بينهما عبر زر «التفكير العميق» على تطبيق الشركة ومنصتها الإلكترونية.

كما أعلنت الشركة عن تعديل تكاليف استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالنموذج، والتي تتيح للمطورين دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتهم، اعتبارًا من 6 سبتمبر.

ويعزز هذا التحديث مكانة «ديب سيك» في السوق العالمية، ويبرز جهود الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وسط التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.