في حادثة مأساوية وقعت، ظهر اليوم (الخميس)، على طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي أمام قرية ثواني جابر بالضبعة، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 18 آخرون إثر تصادم أربع سيارات، بينها سيارة نقل انقلبت وتسببت في اشتعال النيران.

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بمطروح بلاغًا بالحادثة، مما دفع الجهات المختصة إلى التحرك السريع لمواجهة تداعياته.

بدورها، دفعت وزارة الصحة بـ 10 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادثة، حيث وصلت أول سيارة خلال دقيقتين فقط، فيما تواصلت جهود الإنقاذ مع وصول بقية السيارات لتقديم الدعم الطبي العاجل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الحصر المبدئي لتداعيات الحادثة تشير إلى نقل 18 مصابًا إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تسجيل حالتي وفاة.

وتخضع حاليًا لإجراءات الجهات المعنية، كما تمت تهيئة 10 سيارات إسعاف إضافية في حالة تأهب لضمان الجاهزية لأي تطورات طارئة.

وكلف وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار نائبه الدكتور محمد الطيب، بالتوجه إلى مستشفى الضبعة المركزي، لمتابعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين ميدانيًا، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استجابة فعالة وسريعة.