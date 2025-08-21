شهد مطار مالبينسا الدولي شمال إيطاليا، أمس (الأربعاء)، حالة من الفوضى والذعر بعدما أقدم شاب مالي يبلغ من العمر 26 عامًا على إشعال النار داخل سلة مهملات في مبنى الركاب رقم 1، ما أدى إلى اندلاع حريق التهم بعض المكاتب.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كان الشاب قد أثار الفوضى قبل الحادثة بدقائق حين بدأ بشتم موظفي المطار في منطقة تسجيل الوصول، ثم أخرج مطرقة وحطّم شاشات عرض الرحلات القادمة والمغادرة، قبل أن يشعل النيران.

سريعًا، تدخلت قوات الأمن التي نجحت في السيطرة على الموقف وإلقاء القبض على الجاني، فيما تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق. وأكدت السلطات أن الحادثة لم تسفر عن إصابات بين المسافرين أو العاملين، كما لم تتأثر حركة الطيران.