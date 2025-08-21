لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون، في حادث انهيار عقار سكني في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر، حيث انهار عقار سكني مكون من خمسة طوابق في حي الزهور، وهزت الواقعة المروعة أرجاء المدينة، وسط جهود مكثفة من فرق الإنقاذ للبحث عن ناجين محتملين تحت الأنقاض.

وفقا للتقارير الأمنية، تلقت مديرية أمن الشرقية بلاغا بانهيار العقار المأهول بعدد من الأسر، وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من انتشال 6 جثث ونقل المصابين إلى مستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفى الزقازيق العام لتلقي العلاج.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن العقار، الذي يعود تاريخ بنائه إلى الثمانينات، كان يعاني من تصدعات هيكلية ولم يخضع لصيانة دورية، كما أشارت تقارير إلى أن تعديلات غير قانونية أجراها أحد السكان في الطابق الأرضي ربما أضعفت هيكل المبنى.

وأمر محافظ الشرقية، حازم الأشموني، بتشكيل لجنة هندسية عاجلة لفحص العقار وتحديد أسباب الانهيار، مع إخلاء المباني المجاورة كإجراء احترازي، كما وجهت وزارة التضامن الاجتماعي بصرف تعويضات فورية بقيمة 60,000 جنيه مصري لأسر الضحايا، وتقديم مساعدات للمصابين والمتضررين.

وأكدت أجهزة الحماية المدنية بالشرقية انتشال جميع الضحايا والمصابين بعد أعمال الحصر التي شملت سؤال ذويهم، حيث تبيّن أن من بينهم أسرة كاملة، فيما أكد مصدر أمني أن فرق الإنقاذ دفعت بكامل طاقتها إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما استمرت عمليات رفع الركام والتأكد من عدم وجود أي مفقودين آخرين.