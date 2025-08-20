نفّذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق القاضي السابق أيمن عبدالفتاح حجاج وشريكه حسين الغرابلي، بعد إدانتهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال، في قضية هزت الرأي العام المصري. وأكدت وسائل إعلام مصرية أن الحكم جاء بعد أن أيّدت محكمة النقض حكم محكمة الجنايات بإعدام المتهمين شنقًا، لتصبح العقوبة نهائية وغير قابلة للطعن.

تعود تفاصيل الجريمة إلى يونيو 2022، حين عُثر على جثة المذيعة مدفونة في مزرعة بجنوب محافظة الجيزة. وكشفت التحقيقات أن القاضي حجاج كان متزوجًا عرفيًا من المجني عليها، لكن خلافات نشبت بينهما أدت إلى ارتكابه الجريمة بمساعدة شريكه الغرابلي. وأشارت المحكمة إلى أن القتل تم مع سبق الإصرار والترصد، إذ تعرضت المذيعة للضرب والخنق حتى فارقت الحياة.

وأوضحت محكمة النقض أن الأدلة كانت كافية وثابتة، معتمدة على شهادات وشواهد مادية لم يُثبت فيها أي شك أو احتمال. وأكدت أن المتهم حاول في البداية صرف الشبهات عنه بتقديم بلاغ كاذب عن تغيب زوجته. وقد أحالت محكمة الجنايات أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي قبل تنفيذ الحكم، ليصبح الإعدام نهائيًا بعد عامين من صدور الحكم الأول.

وأثارت هذه الجريمة صدمة واسعة في مصر، وجعلت من القضية محور نقاشات حول الأمانة المهنية وسلوكيات المسؤولين القضائيين، وضرورة اليقظة تجاه أي تجاوزات قد تهدد الثقة بالمؤسسات الرسمية.