نظّم عدد من موظفي مايكروسوفت الحاليين والسابقين مظاهرة واسعة في قلب الحرم الشرقي لمقر الشركة في سياتل، اعتراضًا على العقود التي تربط الشركة بالجيش الإسرائيلي، وفق ما أفادت منظمة «لا أزور للفصل العنصري». وأقام المتظاهرون خيامًا ونقاط حوار داخل الساحة التي أطلقوا عليها اسم «ساحة أطفال فلسطين الشهداء»، مطالبين بقطع جميع العقود المشتركة مع الجيش الإسرائيلي وتعويض الفلسطينيين المتضررين.

وجاءت المظاهرة بعد تقرير نشرته صحيفة «غارديان» كشف تعاون الشركة مع الوحدة 8200 في الجيش الإسرائيلي لمراقبة الفلسطينيين عبر تخزين المكالمات والرسائل النصية. وحمل المشاركون لافتات تعبر عن رفضهم لاستخدام أعمالهم في ما وصفوه بـ«إبادة غزة»، وأشاروا إلى اغتيال الصحفيين كأحد المحركات الرئيسية للتحرك، إذ أكد الموظفون أنهم استلهموا الدعوة إلى عدم السكوت أمام القيود والحدود.

واستمرت المظاهرة نحو ساعتين، قبل أن تطلب الشركة من المتظاهرين مغادرة الحرم بعد وصول الشرطة، فيما أكدت مايكروسوفت أنها تجري تحقيقات داخلية لمراجعة المستندات وملفات الموظفين ذات الصلة بالقضية.