دخل الغواص الحر الكرواتي فيتومير ماريتشيتش تاريخ موسوعة جينيس بعد أن حبس أنفاسه تحت الماء لمدة 29 دقيقة و3 ثوانٍ، محطّمًا الرقم القياسي العالمي السابق بفارق يقارب خمس دقائق، ومتفوقًا حتى على الدلافين ذات الأنف القاروري.

قبل النزول، استنشق ماريتشيتش الأكسجين النقي لمدة عشر دقائق متواصلة، ما سمح لجسده بتخزين كميات هائلة من الأكسجين في الدم، أشبه بـ «شحن خزان وقود إضافي». وبهذه الطريقة، استطاع البقاء دون تنفّس أكثر من أي إنسان آخر مُسجّل.

لكن الإنجاز لم يكن مجرد استعراض للقوة البشرية، بل حملة لرفع الوعي حول حماية المحيطات. فالرجل الذي عاش نحو نصف ساعة كاملة تحت الماء أراد أن يذكّر العالم بأن البحار تستحق البقاء على قيد الحياة أيضًا.

ويمتلك ماريتشيتش بالفعل عدة ألقاب عالمية في رياضة حبس الأنفاس، غير أن هذا الرقم الجديد يضعه في مرتبة خاصة. ومع ذلك، يبقى الإنجاز «الأنقى» – دون مساعدة الأكسجين – مسجَّلًا باسم الصربي برانكو بيتروفيتش الذي صمد 11 دقيقة و35 ثانية عام 2014.