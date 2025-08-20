توصل مضيفو الطيران النقابيون في شركة طيران كندا (Air Canada)، أكبر شركة طيران في كندا، إلى اتفاق مع الشركة مساء (الثلاثاء)، 19 أغسطس 2025، منهين بذلك أول إضراب لأطقم الطائرات في الشركة منذ 40 عاما.

واستمر الإضراب أربعة أيام تقريبا، تسبب خلالها في تعطيل خطط سفر مئات الآلاف من الركاب، إذ تخدم الشركة حوالى 130 ألف مسافر يوميا، ونتيجة لهذا الإضراب، أعلنت «طيران كندا» سحب توقعاتها المالية للربع الثالث والعام بأكمله.

وأكدت الشركة أنها ستستأنف عملياتها تدريجيا بدءا من اليوم، مع توقعات بأن تستغرق استعادة الجدول الزمني الكامل أسبوعا أو أكثر.

وأوضحت النقابة الكندية للموظفين العموميين (CUPE)، التي تمثل 10,400 مضيف طيران في الشركة، أنها أكملت جلسات الوساطة مع «طيران كندا» وشركتها التابعة منخفضة التكلفة Air Canada Rouge.

ونشرت النقابة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «انتهى الإضراب، لقد توصلنا إلى اتفاق مبدئي سنقدمه لأعضائنا».





وأشارت «طيران كندا» إلى أن بعض الرحلات قد تُلغى خلال 7-10 أيام قادمة حتى يستقر الجدول الزمني، موضحة أن العملاء المتأثرين بإلغاء الرحلات يمكنهم اختيار استرداد أموالهم، أو الحصول على رصيد سفر، أو إعادة الحجز على شركات طيران أخرى.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي مدير العمليات في «طيران كندا» مارك نصر في تصريحات لشبكة «CBC» أن 5,000 موظف يعملون حاليا على إعادة حجز العملاء على رحلات «طيران كندا» و120 شركة طيران أخرى.

وبدأ الإضراب يوم السبت بعد فشل المفاوضات بشأن العقود الجديدة، إذ طالبت النقابة بتضمين أجور مقابل المهمات الأرضية مثل صعود الركاب إلى الطائرات.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل الاتفاق على الفور، أكدت النقابة أن قضية العمل غير مدفوع الأجر قد تم حلها.





وأشار نصر إلى أن الأجر الأرضي تمت تسويته، وسيتم تعويض مضيفي الطيران عن وقتهم على الأرض.

وكانت النقابة قد طالبت لأشهر بتحسين شروط العمل، بما يشمل الأجور عن المهمات الأرضية، مستلهمة تحسينات مماثلة حققتها نقابات مضيفي الطيران في شركات أمريكية مثل «أمريكان إيرلاينز».

وفي خطوة نادرة، واصلت النقابة الإضراب حتى بعد أن أعلن مجلس العلاقات الصناعية الكندي أن الإضراب غير قانوني، ما أدى إلى توتر بين الشركة والعمال والحكومة.

ودعت وزيرة العمل الكندية، باتي هاجدو، الطرفين إلى قبول الوساطة الحكومية، وتعهدت يوم الإثنين، بالتحقيق في مزاعم العمل غير مدفوع الأجر في قطاع الطيران، مشيرة إلى أن التحقيق سيستغرق 6-8 أسابيع وسيُنشر للعامة، وعلى الرغم من دعم العديد من العملاء لمطالب المضيفين، إلا أن إلغاء الرحلات تسبب في إحباط متزايد.