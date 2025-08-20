أقرّت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، أمس (الثلاثاء) اعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعيّاً في المدارس الرسمية.

وترأست وزيرة التربية ريما كرامي اجتماعاً إداريّاً ضمّ المدير العام للتربية فادي يرق ومديري التعليم والإرشاد والتوجيه، تمت خلاله مناقشة عدد أيام التدريس ومدة حصة التدريس وبالتالي الدوام اليومي والأسبوعي، مع الأخذ في الاعتبار المدارس التي تعتمد دوامين قبل الظهر وبعده.





كما بحثت الوزيرة كرامي في الاجتماع متابعة التحضيرات لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وتم طرح ومناقشة مواضيع تتعلّق بالمناهج المعتمَدة للعام الدراسي الجديد بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، وإمكانات دمج الصفوف، ومهمات الناظر وأمين المكتبة وتحضير المختبر والأساتذة الاحتياط.

وأكدت كرامي أنّها مع «الإدارة وجميع المعنيين للوقوف إلى جانب أفراد الهيئة التعليمية والمديرين من أجل إنجاز عام دراسي مميز»، معلنةً «اعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعيّاً» في التعليم الرسمي.